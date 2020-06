Magíster en Salud Pública y Global de la U. de Harvard: “Santiago es una especie de zona de sacrificio del Covid”

En conversación con ADN Hoy, el magíster en Salud Pública y Global de la Universidad de Harvard, Gonzalo Bacigalupe, habló acerca del cambio en el Ministerio de Salud y de los efectos que ha tenido en el último tiempo el coronavirus en Chile.

A su juicio, lo que se vive “es como una guerra, en donde hay muchas personas fallecidas que no sabemos o no se comunica o se nos dice. No se nos está diciendo la verdad. Los fallecidos son muchos más”.

Bacigalupe dijo que “he pensado que Santiago es una especie de lugar de sacrificio. Santiago es una especie de zona de sacrificio del Covid. Vamos a enfrentar a miles de personas falleciendo, enfermándose en estos días y semanas”.

De todas formas, el magister en Salud Pública comentó que fue positivo el cambio de ministro, ya que “alguien debía asumir cierta responsabilidad”, aunque aún hay camino que recorrer en cuanto al plan del Gobierno.

“Todavía estamos enfrentando a esta estrategia que es política y que el doctor Paris no es responsable, que es una estrategia de inmunidad de rebaño o de grupo, que consiste en que para eso tenemos que contagiarnos a niveles muy grandes”, dijo.

Por ello, Bacigalupe espera que “hoy (martes), a más tardar, el ministro Paris anuncie una estrategia que se diferencie totalmente de la inmunidad de rebaño“.