Más de 100 académicos y científicos piden la salida del ministro de Ciencias por respaldar políticas de Mañalich

Más de 100 científicos y académicos de distintas universidades del país pidieron la salida del ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, por respaldar los datos sobre el Covid-19 que entregaba el exministro de Salud Jaime Mañalich.

En un texto titulado “Ética, ciencia, datos y vidas humanas”, los firmantes expresan que “como académicos(as) e investigadores(as) sabemos que la ética es una dimensión central de nuestro quehacer. Sin ella no hay conocimiento confiable, no hay práctica válida y no hay proceder seguro”.

“El valor y la legitimidad que tiene la ciencia se basa en la responsabilidad, la integridad y la transparencia. Alterar evidencia, ocultar datos, encubrir tendencias o avalar estos comportamientos bajo cualquier pretexto son prácticas reñidas con esa ética”, añadieron.

Según los académicos y científicos, “ha quedado en evidencia cómo el ministro de Salud engañó sistemáticamente a la ciudadanía sobre los datos de la pandemia. La renuncia de Jaime Mañalich y el implícito reconocimiento del fraude en que incurrió, ha dejado en evidencia la complicidad de quienes avalaron la validez y la eticidad de esas prácticas“.

“Un rol central en ello le cabe al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, que reiteradamente justificó ese dolo, como lo prueban sus sucesivas intervenciones (…) Las malas prácticas del ministro Mañalich con la evidencia y los datos, y del ministro Couve, que respaldó esos procedimientos, son científicamente aberrantes y éticamente inaceptables”.

“En condiciones de emergencia, es entendible que haya dificultades en la recolección y manejo de datos, pero esto no justifica el ocultamiento, la tergiversación y el aval a estas prácticas“, enfatizaron.

Finalmente, subrayaron que “por todo ello, consideramos que Andrés Couve no puede seguir en su cargo”.