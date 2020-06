Cristián Monckeberg sobre cajas de alimentos: “Lo que deben tener o no, es un tema que a mí no me compete”

Después de la responsabilidad que emitió la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, se desmarcó de lo que debe contener el nuevo instructivo enviado a Contraloría por el Gobierno, y aseguró que los esfuerzos están dispuestos en entregar la meta de número de cajas de alimentos dispuestas por el Presidente Sebastián Piñera.

“Yo me voy a atener exclusivamente a lo que diga ese instructivo, y por lo tanto, que debe tener o que no debe contener, es un tema que a mí no me compete. Todo se hará con la mayor prudencia y sensatez posible para no producir equívocos”.

“Lo que nos interesa es llegar con las cajas de alimentos a miles de familias que tanto lo necesitan y que el propio Presidente así lo ha señalado y hacerlo lo más rápido posible, para cumplir las metas que han sido muy exigentes”.

En total, es un millón de cajas que ya se han entregado en la Región Metropolitana, según especificó el propio Mandatario del país.