Experto en salud pública: Las cuarentenas dinámicas fueron un fracaso total

El médico Gonzalo Bacigalupe, máster en salud pública de la Universidad de Harvard, aseguró que el actual nivel de contagio de Covid-19 en Chile responder a las medidas tomadas por las autoridades en las semanas anteriores. Actualmente, en el país hay más de 109 mil contagios y 1.188 personas han muerto por la enfermedad.

“Que se agravara, en las dos últimas semanas, el nivel de contagio tiene que ver con medidas que vinieron antes de esta gran cuarentena“, dijo en ADN Hoy.

“Hay consenso que las cuarentenas dinámicas fueron un fracaso total. Por distintas razones, incluida la falta de análisis de datos fidedignos que nos permitieran trazar los niveles de contagio. Se planteó un experimento social básicamente, en el cual todos participamos sin consentimiento y donde efectivamente no se pudo controlar el contagio”, agregó.

El experto aseguró que, incluso cuando las autoridades hablaban de una meseta en el gráfico de transmisión de la enfermedad, “no sabíamos dónde estábamos”.

“Con varios colegas, de distintas disciplinas, hemos escrito varios artículos al respecto. En uno de mis colegas se plantea que la curva se perdió hace tiempo. Estaba totalmente pérdida cuando se afirmaba la meseta. No sabíamos dónde estábamos. No se podía afirmar que estábamos en una meseta, dónde estábamos. Lo que todos sabíamos era que habían variaciones, pero que íbamos subiendo, no podíamos ver la cumbre. Estamos todavía en la subida de la curva. Esto está comenzando”, dijo.

Además, Bacigalupe cuestionó la forma en cómo el Gobierno ha informado sobre la pandemia. “Continúan las confusiones. Se nos comunica con muy poca claridad, cambian las definiciones continuamente, por distintas razones, algunas válidas, pero se sigue en una escalada de confusión comunicacional que angustia mucho. Es difícil entender lo que se nos está comunicando. Cómo se está comunicando genera mucha desconfianza”, planteó.