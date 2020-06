Epidemiólogo y cambios de criterio frente a la pandemia: “Este es un partido que estamos perdiendo 3-0, ojalá no lo perdamos 8-0”

El día en que, en su tradicional punto de prensa de todas las mañanas, el ministro Jaime Mañalich anunció varios cambios de criterio estadístico para cuantificar números de casos activos y fallecimientos por coronavirus, Ciudadano ADN contactó a un experto para comprender mejor estos datos técnicos: el infectólogo y director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz.

Hasta ahora, según explicó Cruz, el ministerio de Salud no estaba informando a los pacientes que morían con su examen PCR pendiente y sospecha de coronavirus. Ahora, “lo que hizo el Gobierno es lo que está recomendando la OMS”: incorporarlos a la estadística a pesar de no tener el PCR confirmatorio. “Yo creo que está bien, es bueno para la transparencia de Chile, para que no haya duda en ninguna parte sobre nuestro proceder”, afirmó el experto.

Los epidemiólogos, en palabras de Cruz, “veníamos diciendo hace tiempo que la situación de Chile es critica, especialmente en la Región Metropolitana. En términos futbolísticos, es un partido que estamos perdiendo 3-0, y ojalá no lo perdamos 6-0 o 8-0”. Para no llegar a un escenario aún más dramático, insistió en la importancia de “acentuar las medidas, implementar otras, cambiar la estrategia que se diseñó en su primer momento. Este partido implica vidas de compatriotas”.

Esas nuevas medidas ya se han propuesto desde universidades, centros de investigación o sociedades científicas, y entre ellas destaca la cuarentena total para ciudades como Valparaíso y Viña del Mar “por dos o tres semanas, y garantizando recursos mínimos de higiene, agua y alimentación a la población vulnerable”. Según Cruz, esa cuarentena en la Quinta Región “es inevitable, pero tiene que hacerse bien”, recordando que en las comunas de la Región Metropolitana el cumplimiento es de apenas un 12%, y se requiere “por lo menos un 60% para que provoque cambios. Si no no va a servir de nada”.

Leer también Nacional Minsal informó que hubo 3.527 nuevos casos y ya son 108.686 los contagiados con coronavirus Internacional Rusia llevará a cabo pruebas de una vacuna contra el coronavirus en militares Internacional Coronavirus: Más de 375.000 fallecidos y sobre 6.280.000 contagios a nivel global

Otra recomendación es aumentar la prevención, incluyendo a la atención primaria, “que ha estado un poquito ausente”. Los consultorios y Cesfam, explicó Cruz, son los que “conocen bien a su población, saben donde están ubicados y sus factores de riesgo”. La seremi de Salud, en su opinión, “lo ha hecho bien, pero ha sido insuficiente en la trazabilidad”.

También el epidemiólogo hace énfasis en una medida “con las 3 B: bueno, bonito y barato”: facilitar la higiene de manos con la instalación de lavamanos portátiles en lugares concurridos como entradas de ferias, calles principales y accesos a las poblaciones. “Tenemos que volver a atacar a la pandemia en la calle, en las poblaciones, en las ciudades. Está bien tener más camas críticas, podemos crear un hospital entero con puras camas críticas, pero si el número de casos sigue creciendo en forma exponencial no vamos a dar abasto”.

En su ciudad, Valparaíso, si bien no hay cuarentena, Cruz observa con alarma el incumplimiento de los resguardos sanitarios. “Camino por Avenida Pedro Montt y está lleno de comercio ambulante y comida callejera, parece un día normal. Efectivamente una parte de la población no le ha tomado el peso a lo que estamos viviendo”, cuenta, aunque también está consciente de esa otra parte, que “vive al día”. Por eso, piensa que para instaurar una cuarentena, es necesario “asegurar condiciones mínimas a esta población vulnerable para que se puedan quedar en su casa, si no, van a salir a la calle”.

Por último, Cruz expresó su preocupación por la forma en que las autoridades de salud encabezadas por Mañalich están comunicando las acciones sanitarias en sus puntos de prensa, con un lenguaje muy técnico y decisiones cambiantes. “Cuando uno se dirige a una población que no maneja los términos técnicos y conceptos epidemiológicos, incluso gran parte de gente que trabaja en salud tampoco los entiende bien”, señaló.

“Hay que ser cuidadoso. El mensaje debe ser claro y conciso. Yo no le estoy hablando a los colegas epidemiólogos, sino a toda la población. Yo creo que ahí el ministro se ha equivocado”, apuntó el epidemiólogo. “Cambiar PCR, todos esos conceptos no es bueno estarlos cambiando sobre la marcha. Confunden a la población”.