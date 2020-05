Ministro Mañalich: “No hemos llegado al debate de la última cama”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró este martes que “nosotros no hemos llegado al debate de la última cama“.

Cabe recordar que la jefa de la UCI del Hospital El Carmen de Maipú y vocera de Sochimi de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Claudia Vega, indicó que “estoy eligiendo qué cama se va a desocupar y elegir a la persona precisa“.

Al respecto, el secretario de Estado afirmó que “este desafío ético de a quién le asigno un respirador o no, significa que otro paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica“.

Indicando que sí “puede ocurrir en un hospital determinado que haya una demanda de dos paciente que requieren una ventilación mecánica y que haya un respirador en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) de ese hospital”.

“Efectivamente, en conjunto con el médico de urgencia y la UTI, se dice ‘vamos a utilizar este respirador para esta persona’. ¿La otra persona qué ocurre con ella? Se intuba en el servicio de urgencias, se conecta a una ventilación manual y se traslada a un lugar donde haya cama y respirador, de los cuales tenemos una reserva de más de 300 en el país“, recalcó el ministro.

Mejorar aún más la coordinación

Por lo anterior, Mañalich, al igual que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hizo un llamado a la tranquilidad y a la “coordinación de los servicios de urgencia para trabajar en las respuestas para derivar antes de ese momento a los pacientes a otro sitio, sin someter a esta pregunta a la UTI“.

Respecto a lo vivido en el Hospital El Carmen, indicó que “no estamos en una falla, en un déficit de recursos, a lo mejor debemos mejorar aún más la coordinación“.

“Como se hizo, por ejemplo, en el Hospital San José, en el que las ambulancias que llevan pacientes que no corresponden a pacientes graves o a pacientes respiratorios, son derivadas a otros sitios precisamente para no tener este atochamiento“, añadió.

Concluyendo que “yo quiero reconocer con honestidad que compartimos el sufrimiento y la angustia de nuestros profesionales, pero hasta aquí hemos sido capaces de ir aumentando y vamos a aumentar aún más la capacidad de camas con respirador“.