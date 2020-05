Luego de que había iniciado una cuarentena preventiva, tras el hallazgo de la enfermedad en un integrante de su staff, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dio positivo de coronavirus Covid-19.

Así lo informó a través de sus redes sociales, en donde expresó además los pasos que seguirá.

“He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria, continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen”, dijo.

Cabe consignar que con el transcurso de la jornada, el MOP difundió un comunicado, en donde informó que el ministro no ha tenido contacto con el Presidente Sebastián Piñera, así como tampoco con otro integrante del gabinete.