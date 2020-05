Senador Quinteros: “Tengo la conciencia muy tranquila. Yo viajé porque nunca pensé que iba a dar positivo”

El senador Rabindranath Quinteros, quien dio positivo por coronavirus Covid-19 y viajo a la región de Los Lagos antes de recibir los resultados del test, se refirió en ADN a su estado de salud, a un probable sumario sanitario y a un cierre del Congreso.

“De salud me encuentro muy bien, como me he sentido muy durante todo este año. No he tenido ninguna sintomatología de nada, por eso es que soy el más sorprendido por haber dado positivo en el test que me hice voluntariamente el día miércoles”, dijo el parlamentario de 76 años.

Agregando que “estoy ha disposición, yo entiendo los protocolos del Ministerio de Salud, así que yo no hago ninguna objeción a que sea citado por el Ministerio Público o la Fiscalía que corresponda. Toda la mayor colaboración de mi parte“.

De igual forma, espetó que “no soy partidario de que digan al vuelo que hay que cerrar el Congreso. No. El Congreso debe seguir funcionando, es una institución de la República que puede estar funcionando presencial o telemáticamente”.

Su versión de lo ocurrido

Según explicó, tenía contemplado su viaje desde antes ya que iba “cumplir mi cuarentena por mi edad en mi residencia, que es acá en Puerto Montt“.

Además, destacó que “no tenía ninguna sintomatología, nadie me pidió que me hiciera el examen, nunca estuve en contacto con una persona que estuviese con el virus”.

“Esto surge el miércoles a las 4 de la tarde cuando un senador de la Comisión de Salud me dice ‘mira, hace una semana atrás se detectó que un periodista de La Moneda fue positivo'”, contó.

A lo que su colega añade que “‘nosotros fuimos a una entrevista con el Presidente el jueves 7, entonces sería bueno que nos hiciéramos el examen'”.

Quinteros le dijo que él no había estado en el punto de prensa, pero que se haría un test.

Además, aseguró que luego de tomarse el examen le preguntó a una enfermera si es que podía viajar. “‘Sí’, me dijo. ¿Y el resultado? ‘Lo ve por internet’. Esa fue la respuesta”, relató.

“Tengo la conciencia muy tranquila. Yo viajé porque nunca pensé que iba a dar positivo, si no tenía ninguna sintomatología, hasta el día de hoy no tengo nada”, afirmó.

Finalmente, el senador confesó que “lamento profundamente lo que se ha provocado, lo lamento más que nadie, y el daño y los comentarios”.

Pero que no tiene “ningún temor, encuentro razón que hagan los sumarios sanitarios que correspondan, yo no voy a pedir ningún privilegio. Yo me voy a ir a presentar donde me indiquen”.