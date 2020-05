Lavín defendió plan piloto de apertura del Apumanque: “Gracia a eso los malls no abrieron”

Este jueves, Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, conversó en el matinal Mucho Gusto sobre la medida implementada en su comuna respecto de centros comerciales.

Al ser consultado por el aumento de casos de Covid-19 en la capital y el plan piloto de apertura del Mall Apumanque, el jefe comunal defendió la aplicación.

Si bien la medida no prosperó, Lavín aseguró que, gracias a su decisión, otros centros comerciales de la región no abrieron.

“Me acuerdo que estábamos como en 500 casos diarios y pasó a 800, 900, entonces eso me llevó a mí a decir ‘pucha, yo lo siento mucho, no se puede abrir’ y creo, al revés, que gracias a eso los mall no abrieron, de hecho, en ese momento los malls podían abrir, Patronato por ejemplo estaba abierto”, detalló.

Por la misma razón, el jefe comunal comentó que el proyecto fue realizado para ir en ayuda de las pymes. “En ese momento, estábamos viviendo esta meseta, me interesaba ayudar a las Pymes del Apumanque“, expresó.

Por último, reiteró que los objetivos están claros en su municipalidad: “Aquí el objetivo es uno, salvar vidas, ese es el objetivo número uno, lejos, y el segundo objetivo es también tratar de, mientras uno salva vidas, las otras vidas, la de las personas que siguen su vida, se vea lo menos afectada posible, porque también en lo económico le va a afectar su salud”.