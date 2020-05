Ministra Zaldívar reconoció ser accionista de Cencosud: “Tener un dividendo de $9 mil no me parece que sea conflicto de interés”

Desde el Congreso Nacional, la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, fue consultada por sus acciones en Cencosud, empresa que estuvo en medio de la controversia por repartir sus utilidades de 2019 por más de $90 mil millones estando acogida a la Ley de Protección al Empleo.

A partir de dicha situación y otras compañías grandes que hicieron uso de la legislación recientemente aprobada, hubo una votación en la Cámara de Diputadas y Diputados en torno a la prohibición del reparto de utilidades a las empresas acogidas a esta normativa.

La propia ministra reconoció en un punto de prensa que “sí, efectivamente soy accionista de Cencosud, tengo menos de 300 acciones, eso equivale a un dividendo de $9 mil, la verdad es que todavía no lo he recibido, me imagino que se depositará de alguna manera. No tengo absolutamente ningún problema en hacer devolución de ese dividendo”

“Quiero tener aquí las cosas súper claras en los órdenes de magnitud cuando se habla de conflictos de interés”, agregó Zaldívar. “O sea, tener un dividendo de $9 mil la verdad es que no me parece que sea un conflicto de interés, menos aún cuando éste ha sido publicado desde el comienzo en mi declaración de impuesto. Por lo tanto, siempre ha sido un hecho absolutamente conocido por las partes”.

Finalmente, puntualizó que “las acciones las adquirí el año 2011, cuando costaban un millón de pesos. Hoy día valen 300 mil. La verdad es que ha sido… no un buen negocio, por así decirlo“.