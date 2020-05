Bachelet expresó preocupación por la entrega del carnet Covid-19 en Chile

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la entrega del carnet Covid-19 en nuestro país.

En un conversatorio realizado por la Universidad de Chile para analizar la crisis mundial por la pandemia, la exPresidenta sostuvo que “lo que no he escuchado a la doctora Daza explicar, y me preocupa, es esta tarjeta o carnet Covid”.

Destacando que “no sabemos la inmunidad, y lo que se está testenado es la inmunoglobulina, que no define si esos anticuerpos definen valor neutralizador del virus”.

“Ellos (Minsal) dicen que es por tres meses, yo no he leído en ninguna parte que diga cuánto tiempo la inmunidad es segura“, afirmó.

Agregando que “pero, imaginando que lo fuera, el riesgo que tiene ese tipo de carnet o tarjeta es que la gente deje de hacer lo central, que es el distanciamiento social y respetar las medidas de higiene“.

Regreso a la “nueva normalidad”

Respecto al regreso a la denominada “nueva normalidad”, la exMandataria opinó que “tiene que ser con gradualidad, porque tenemos ejemplos de rebrotes. Cualquier sea la forma que se reabra tiene que ser gradual. Estamos repensando la manera de trabajar y eso implica repensar la manera de hacer la economía“.

En cuanto al debate sobre economía y salud, espetó que “es una controversia falsa, porque evidentemente tenemos que salvar la vida primero, pero también activar la economía, pero para eso deberemos generar consensos”.

Respuesta de Mañalich

Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó este miércoles sobre la entrega del carnet y el aumento de casos que “yo no lo creo contraproducente. Evidentemente, yo no entregaría carnet Covid en la comuna de Santiago. Y, evidentemente, tenemos que hacer un plan piloto, para ver que efecto produce, si produce discriminación, que uso le da la gente”.

Respecto a las críticas de la exPresidenta, la autoridad del Minsal aseguró no estar al tanto.

Revisa aquí la intervención completa de Bachelet: