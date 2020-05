Vecinos de Santiago Centro realizaron caravana como protesta ante el aumento de la delincuencia en la comuna

En horas de este sábado, vecinos de la comuna de Santiago salieron a manifestarse a través de una caravana debido al aumento de la violencia en el sector.

Los residentes aledaños al sector de Club Hípico, se reunieron en una cantidad menor para poder cumplir con las medidas sanitarias impuesta por las autoridades de salud.

“A Alessandri le pedimos que se haga cargo de la seguridad. Nosotros tenemos una caseta, pero por el tema de la pandemia, no hay nadie que esté cuidando. La gente que trabaja ahí es super simpática, ningún problema con ellos, pero lamentablemente no hay un tema de seguridad. Si bien ellos están ahí para resguardar, se ha visto muchas veces amistad entre personas que delinquen y que cuidan“, manifestó un vecino del sector.

Mientras que el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, aseguró que la seguridad no depende exclusivamente del municipio, y que se ha reunido con autoridades de seguridad por el aumento de los delitos. “En la seguridad, la municipalidad es un coayudante, no dependen estrictamente de nosotros. Si usted cruza el río y va a Recoleta, no hay dirección de seguridad ciudadana. Pero nosotros no tomamos la seguridad muy en serio”, señaló el alcalde.

“¿Que hemos hecho? Estamos cambiando luminaria LED, hemos triplicado nuestra flota de vehículos de seguridad ciudadana, y esta semana he tenido reunión con el mayor de la 2a y 4a comisaría de Santiago, con el prefecto, con la subsecretaria Martorell, porque es un hecho cierto que están aumentando los robos en el barrio y que se ve poca presencia de Carabineros“, indicó Alessandri.

No obstante, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que la policía está cumpliendo con su función y que, según las estadísticas, la cifra de delitos ha disminuido. “Las policías están haciendo su trabajo. En el caso específico de la comuna de Santiago, hay una mesa que participa la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, con el alcalde de la comuna para ver cual es el fenómeno específico que se está dando en esa comuna, porque lo que dan cuenta las estadísticas es que ha habido una caída importante de los delitos“.

“Sin embargo, esa caída es menos pronunciada en los delitos violentos, por lo tanto ahí es donde tenemos nuestra preocupación“, concluyó la autoridad.

