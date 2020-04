Gloria Hutt y cordones sanitarios: “No basta la explicación o documentos que se lleven, este control es más estricto”

Desde las 18:00 horas de este jueves 30 de abril, el Gran Santiago y Gran Concepción vivirán nuevas jornadas de cordones sanitarios, medida implementada por el Ministerio de Salud, en conjunto al de Transportes, para evitar salidas masivas de personas en medio de un nuevo fin de semana largo en el país, las cuales se extenderán hasta el próximo domingo a las 22:00 horas.

En ello, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, conversó con ADN Hoy, y adelantó lo que serán estas nuevas jornadas:”no olvidemos que hay aduanas sanitarias y controles en carretera permanentemente, no es que se instalen ahora. Lo que pasa es que al cruzar un cordón sanitario, los requisitos son distintos, no es que no haya controles durante este tiempo”, partió comentando.

“Hay que considerar la responsabilidad de las personas. En el último fin de semana largo, más de 1.000 autos que salieron de las regiones, fueron devueltos. Lo que ocurre es que para cruzar el cordón se necesita un salvoconducto del mismo tipo que uno necesita para circular en toque de queda y que se consigue en comisarias”, agregó Hutt.

Pero en la misma línea, detalló que: “no basta la explicación o documentos que se lleven en la actualidad pues este control es más estricto y las personas que salieron se exponen a estos controles, que como digo, son permanentes”, dijo.

“Los buses no están operando en formal normal en términos de cantidad de buses diarios. La baja de frecuencia es importante. Antes los despachos eran cada 10 minutos, en cambio ahora es uno por hora“, aseguró la ministra.

Sobre las medidas implementadas en terminales de buses, Hutt aseveró que: “lo que se ha hecho en los terminales es que las compañías sanitizan los buses todos los días, igual que el transporte público tras la presión de choferes y tripulantes”, comentó.

“Además están las aduanas sanitarias, donde cada persona que sube a un bus es inspeccionado, tiene que presentar su pasaporte sanitario, se registran todos sus datos, se le toma la temperatura, y una vez controlado se le autoriza el ingreso al bus, el cual a su vez también recibe su pasaporte”, complementó.