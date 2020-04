Asociación de Funcionarios del Sename: Si no están las medidas de protección, vamos a terminar como Gendarmería o los hogares de ancianos

Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores, Sename, conversó con ADN con respecto a cómo ha enfrentado el sistema la pandemia por el coronavirus Covid-19, expresando que han estado desvalidos por parte del Ministerio de Salud.

“Ha sido súper complejo, por la escasez de recursos. El Minsal no ha proveído al servicio de ningún insumo mínimo que los funcionarios requieren al momento de ingresar a los centros. No hay cordón sanitario para que los funcionarios no lleven el contagio a los centros”, sostuvo.

Del Basto apuntó a que “si no están las medidas de protección, vamos a terminar como Gendarmería o como los hogares de ancianos, como hemos visto por la prensa”.

La presidenta aseguró que “el Sename se las ha arreglado solo. La directora nacional (Susana Tonda) ha tratado de conseguirse insumos, tratando de comprar con los mismos recursos del Sename. Hay otras que se compran a proveedores. No es que el Minsal haya tenido preocupación”.

“Hay una despreocupación grande existiendo encierro. Si ingresa una persona infectada, el foco de infección va a ser muy grande”, sostuvo.