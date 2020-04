Joaquín Lavín “funó” a vecino de Las Condes que jugaba golf en la calle

Durante esta jornada, Joaquín Lavín publicó en Twitter una imagen de una persona fuera de la cuarentena total impuesta en Las Condes.

En la publicación se podía apreciar a un hombre en la Plaza de la comuna jugando golf, pasando por alto la prohibición de circulación.

Respecto a esto, el alcalde lamentó lo sucedido y llamó a la gente a usar máscaras y utilizar los permisos temporales de manera útil, cerrando su publicación con la frase “tomémonos las cosas con seriedad por favor“. Luego, el tuit fue borrado.

Más tarde, la autoridad comunal destacó otro hecho, donde dos personas fueron sorprendidas sin los documentos correspondientes e instó a dar ejemplo a las niñas y niños del país.

En fiscalización de @LC_seguridad 2 personas incumpliendo la cuarentena, no tienen permiso… tampoco se da un buen ejemplo a los niños. Sé q no es fácil, hay casas, deptos. muy pequeños, a veces muchas personas, pero tenemos q hacer un esfuerzo tremendo, no queda otra por ahora. pic.twitter.com/Pnwf2xWQ8i

— Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) April 8, 2020