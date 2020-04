“No sé el detalle”: General Rozas desconocía aspectos clave del caso Gustavo Gatica

Sin manejar una serie de información clave para ahondar en lo ocurrido el pasado 8 de noviembre, el día que se investiga para determinar quiénes fueron los funcionarios policiales que dispararon los perdigones que dejaron ciego al estudiante Gustavo Gatica, el general director de Carabineros, Mario Rozas, se enfrentó en calidad de testigo a un interrogatorio de la Fiscalía Centro Norte donde, según detalló La Tercera, no se obtuvieron muchas respuestas.

Al comienzo de la diligencia, se preguntó sobre el contexto de uso de la fuerza y la actualización de protocolos por parte de la institución, donde apuntó que se realizó con una mesa de trabajo junto al ministerio del Interior, pero que desconocía quiénes fueron los intervinientes.

Luego de pasar por aspectos técnicos sobre las municiones y el mando a cargo de operaciones con armamento no letal, pasaron al caso de Gatica, donde aseguró que se enteró “por la prensa, no sé si en un programa de televisión o alguien me pregunta sobre esto, pero los detalles específicos yo no los conozco”, respondió, antes de explicar por qué dijo que estaban identificados quiénes dispararon a sus ojos.

“Quiero explicar que cuando yo en prensa indiqué que se sabía quiénes eran los funcionarios me refería que sabiendo día y lugar, es posible cruzar la información y determinar qué funcionarios estuvieron en el lugar”, aseguró, indicando además que recién ese día se enteró de detalles de como la ubicación del hecho. “Yo tenía entendido que era en Pío Nono. No recuerdo quién me entregó esa información. A la pregunta del fiscal Ledezma, pese a la trascendencia del caso, yo no indagué formalmente sobre quiénes pudieron tener participación”, expresó.

Lo siguiente fue consultar sobre el sumario interno que estaría indagando el caso. “No sé el detalle de quién lo tiene a cargo, pero lo puedo hacer llegar. Me basta con saber que exista sumario, pero por el volumen de información, aunque me encantaría, no conozco otros detalles. No sé dónde está radicado el sumario, pero le puedo enviar la información”, declaró Rozas.