Presidente de la AChM criticó ley que posterga vencimiento del permiso de circulación

Controversia ha generado la aprobación del proyecto de ley que permite prorrogar el vencimiento del permiso de circulación, en el contexto de la emergencia por el Covid-19. La iniciativa prohibe cursar multas si el documento está fuera de plazo, en consideración a las consecuencias económicas y en términos de tramitación en medio de la crisis sanitaria.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Fernando Paredes, señaló que “junto con manifestar mi frustración, quiero hacer un llamado a los contribuyentes para que en la medida de lo posible paguen su permiso. Nos hubiera gustado que en tiempos de crisis, esta ley le resolviera los problemas reales a la comunidad y lamentamos profundamente que no sea así”.

Según Paredes, también alcalde de Puerto Natales, a la hora de legislar los parlamentarios no tomaron en cuenta la visión de los municipios. “Estamos ante una mala ley que no soluciona los problemas de la gente y que no contó con el análisis ni la consideración de los municipios”, sostuvo el edil.

El llamado del presidente de la AChM se suma al de otros alcaldes como Evelyn Matthei, quien calificó la iniciativa de prórroga como “harto mala” y que tendrá consecuencias para los contribuyentes, como el cobro de intereses si se paga fuera de plazo.