Diputada Gael Yeomans impulsa proyecto de ley para evitar despidos en la crisis: “El llamado no puede ser a la voluntad de los empresarios”

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, es una de las impulsoras del proyecto de ley que busca evitar los despidos sin indemnización por años de servicio por “caso fortuito o fuerza mayor”. Un mecanismo de protección que resulta esencial en la crisis sanitaria actual, según expresó la diputada en Ciudadano ADN.

Esta causal de despido deja a los trabajadores “en total indefensión” en el actual contexto de emergencia, por lo que el proyecto de ley apunta a protegerlos, aun cuando la parlamentaria precisó que “ningún empleador está amarrado a su trabajador, no se puede limitar eso, pero sí establecer ciertos criterios para que en estas crisis no se generen esos despidos”, añadiendo que se trata de una causal “más bien diseñada para otros contextos, no para esto”.

Yeomans llamó a que los empleadores que se vean obligados a despedir trabajadores puedan “dialogar con ellos y llegar a un acuerdo, con reducción de jornada laboral o de salario, pero no llegando al despido”.

Sin embargo, y ante las injusticias que se están produciendo, la parlamentaria consideró que “falta tener un órgano de fiscalización más fuerte”, si bien la Dirección del Trabajo sigue funcionando, generando dictámenes y con fiscalización de casos en particular. Por eso, sostuvo, “el llamado es a seguir denunciando este tipo de hechos”.

La institución también ha hecho dictámenes sobre las vacaciones, cuando muchos empleadores están forzando a sus trabajadores a adelantarlas durante la crisis. Yeomans explicó que “se pueden usar los feriados colectivos pero no las vacaciones individuales de los trabajadores”, quienes además “tienen que tener la información adecuada para hacer valer sus derechos, porque hay cosas que no están reguladas”.

Otra controversia por estos días es la de empleadores bajando los sueldos de los trabajadores. Yeomans asegura que la ley velará por “generar una protección al trabajador”, pero por otra parte “el Estado va a tener que entrar en esta relación laboral”, sobre todo en las microempresas, cuyo panorama “es más complicado y van a tener que subsidiar su financiamiento”.

Esta salida, explica la parlamentaria, es diferente si se trata de empresas grandes. “Cuando es LAN, que es una empresa con harto capital y harto ingreso, en situaciones como ésta debería estar con las herramientas para hacer frente a la situación que estamos viviendo. Todos ya sabíamos que venía esta pandemia, desde diciembre, por lo tanto había que prepararse. Acá hay responsabilidades de los empresarios. El llamado no puede ser a la voluntad de ellos, sino que de manera normativa”.

Bajo el mismo criterio, Yeomans asegura que “tampoco puede ser un acto de voluntad” la solicitud de rebaja de sueldos de los ministros hecha por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Al respecto, la parlamentaria recordó “un proyecto de ley que lleva años durmiendo en el Congreso, y ahora mandamos una carta para que se acelere su tramitación”: la disminución de la dieta parlamentaria. Para ella, se trata de “un acto mínimo que no debería ser de voluntad, sino obligatorio en las circunstancias que está viviendo este país”.