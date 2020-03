Gendarmería confirmó que el intento de fuga en Santiago 1 fue premeditado

Durante esta jornada, se dio un intento de fuga desde el penal Santiago 1 en la Región Metropolitana. Gendarmería anunció que por la noche de miércoles, Inteligencia detectó el plan de escape masivo que se intentó concretar este jueves.

Se realizó un operativo por parte de PDI, Carabineros y la misma Gendarmería. Se activaron los protocolos correspondientes, y al lugar asistió tanto personal policial como médico.

Mario Palma, de la Defensoría Penal, informó que no se sabe cómo se inició el suceso, pero reconoció las posibles causas: “Es probable que la población que está al interior de Santiago 1 esté inquieta en términos de la emergencia sanitaria”.

El abogado comentó que visitó el lugar hace días y que además se siguieron los protocolos para evitar el contagio del virus. “A mí personalmente me tomaron la temperatura cuando ingresé, se me pidió que use mascarilla y se me hizo una encuesta”, confirmó el profesional.

Alrededor de 4 mil personas se mantienen privadas de libertad en este recinto penitenciario.