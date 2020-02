El paso de Cubillos por el Mineduc: aula segura, acusación constitucional y boicot a la PSU

Al cuarto mes del segundo gobierno de Sebastián Piñera, el 8 de agosto de 2018, Marcela Cubillos asumió el cargo de ministra de Educación.

Al inicio de la administración había asumido como titular de Ambiente, pero las polémicas de Gerardo Varela motivaron que el Presidente la designara para comandar el Mineduc. “Para trabajar por la calidad de la educación en cada uno de los niveles, requerimos el esfuerzo y el apoyo de todos. Sin duda, de los estudiantes, de los profesores, del Estado, de los padres de familia, de las organizaciones de la sociedad civil. Así es que asumo esta responsabilidad con mucho entusiasmo”, dijo al momento de asumir.

Uno de sus principales objetivos fue cambiar todo lo posible el Sistema de Admisión Escolar aprobado durante el gobierno de Michelle Bachelet, que eliminaba los requisitos para postular a colegios públicos o con subvención estatal.

Cubillos afirmó al respecto que “la ley le prohíbe a esa mamá pedir una entrevista para conocer ese colegio antes de matricular a su hijo”.

Otro eje de su administración fue el proyecto Aula Segura, creado para enfrentar los hechos de violencia que se registraban en el Instituto Nacional, Liceo de Aplicación y otros colegios. Ante los cuestionamientos de que la única meta era criminalizar las manifestaciones de estudiantes secundarios, cubillos afirmó en una carta a El Mercurio que era “una ley de sentido común”.

“La legislación actual solo les permite (a los directores) expulsar alumnos en la medida que sus reglamentos internos lo contemplen y de acuerdo al procedimiento que ahí se describa. Y no pueden separar al estudiante, ni impedir su ingreso al colegio, mientras dura el proceso de expulsión, que se puede extender por cuarenta días o más (…) ¿Cómo no va a ser más justo y razonable que sea ese alumno el obligado a dejar el colegio y no el profesor agredido o el estudiante amedrentado?”.

Para promover la iniciativa, la exministra envió a una serie de correos a un importante número de apoderados. La estrategia fue rechazada por el presidente del magisterio, Mario Aguilar: “Yo lo calificaría un correo no deseado. Hace publicidad engañosa, plantea a Aula Segura como la solución a los problemas de convivencia y agresiones a docentes, pero la mayoría de las agresiones a los profesores proviene de los apoderados, y eso el proyecto no lo resuelve”.

En septiembre de 2019, un grupo de parlamentarios opositores presentaron una acusación constitucional en contra de Marcela Cubillos. La acusaban de poner trabas para la implementación de Sistema de Admisión Escolar “y también la falta de voluntad de cumplir uno de sus mandatos: la ejecución correcta de la ley”. El diputado Manuel Monsalve aseguró que creía “más en la educación como bien de consumo más que como derecho social”.

“Fui notificada de una acusación constitucional sin ningún fundamento, y por lo tanto, lo que yo aspiro y a lo que tengo derecho es a defenderme de aquello que se me acusa”, se defendió Cubillos.

Finalmente, el proceso terminó en favor de la ex secretaria de Estado y el Gobierno. La Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional. “Estaba en juego nuestro derecho a gobernar. Nosotros evidentemente tenemos una agenda en materia educacional distinta al Gobierno anterior, uno puede haber discrepado con ella, pero jamás discutimos que tenían derecho a impulsar, a promoverla y defenderla, y creo que eso hoy día estaba en juego respecto a nuestras ideas”, dijo tras el resultado.

Su último flanco de conflicto fue con Víctor Chanfreau, vocero de la ACES y rostro del sabotaje de los estudiantes secundarios a la Prueba de Selección Universitaria. Tras el boicot a la primera fecha de rendición y que obligó a completar el proceso a fines de enero y en febrero, Cubillos dijo sobre el estudiante: “Tenemos claro que aquellos que hacen llamados a la violencia y a sabotear de nuevo esta prueba tienen que responder judicialmente, y también tienen que asumir las consecuencias de sus hechos”.

“Un joven, que a cara descubierta llama a la violencia, tiene que responder y asumir sus consecuencias. Lo sorprendente es que haya discusión política sobre el tema. En un estado de derecho la única defensa que tenemos es que quienes lo hacen tengan consecuencias”.

Chanfreau respondió las palabras de Cubillos y le enrostró su ausencia pública durante los primeros meses de las protestas sociales. “Aparece y no para hablar de educación, sino que nuevamente para hablar de la represión hacia los secundarios”, dijo.

Ahora, Marcela Cubillos participará “activamente en los debates que vienen “, en relación a la discusión por el proceso constituyente, del cual ha expresado opiniones favorables al rechazo.

“El gobierno representa un proyecto de sociedad cuyos valores fundamentales están expresados en la Constitución actual, y quizás en el gobierno hay algunos que estén, como lo están en Chile Vamos, jugados porque los cambios a la Constitución se den dentro del Congreso y hay otros que quieren que esos cambios partan desde una hoja en blanco“, dijo.