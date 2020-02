Coordinadora 8M anunció movilizaciones sin autorización en rechazo a Guevara

“Las mujeres marchamos libres“, fue el mensaje que entregaron desde la Coordinadora Feminista 8M quienes interpusieron un recurso de protección ante la amenaza de ser víctimas de la violencia policial con miras a la movilización del domingo 8 de marzo, en donde se conmemora del Día Internacional de la Mujer.

La acción interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago busca que se respete el derecho a reunión, manifestación y que las concentraciones no sean reprimidas.

Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora 8M, explicó por qué no se le va a pedir permiso al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, para marchar el domingo 8 de marzo. “No vamos a solicitar autorización a este Gobierno, ni a esta intendencia ni a un intendente agresor de mujeres y que es responsable, aunque el Gobierno no haya querido sancionarlo por ello, a la violación a los Derechos Humano””, señaló.

“Nosotras estamos seguras de esto porque lo vimos, lo vivimos, porque somos parte de los sectores que están en la calle movilizándose y no vamos a pedirle permiso a un intendente como ese para usar la calle, que es nuestro derecho“, sentenció Carrillo.

Javiera Machuca, dirigente feminista del INDH, hizo también un llamado a los distintos sectores sociales a participar de estas protestas. “Vamos a salir a entregar y a decir las distintas demandas que, a lo largo de todos los años, hemos instalado como movimiento feminista. Hago un llamado a todos los sectores a que se puedan unir a esta gran paralización que ya estamos trabajando desde hace bastante tiempo”, manifestó.

Las movilizaciones iniciarán el 2 de marzo con acciones relámpagos; el 5 de marzo se espera una marcha por el medio ambiente; El 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de La Mujer y el 9 se espera una gran huelga general. Para el 20 de marzo se calendarizó una marcha mapuche; el 29 de marzo se rememorará el día del Joven Combatiente, para finalizar el 31 de marzo con la marcha No+AFP.