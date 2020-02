Vocera: “Nada de lo que hagamos va a ser suficiente si no salimos a la calle”

La ministra secretaria general de Gobierno, Karla Rubilar, admitió que a la administración de Sebastián Piñera está “al debe” en el contacto con los ciudadanos.

“La política partidista es importante, pero tenemos que construirla con ciudadanos y ahí estamos al debe”, dijo la vocera en el matinal de Canal 13, Bienvenidos.

“Nada de lo que hagamos va a ser suficiente si no salimos a la calle. Y ahí estamos súper al debe”, agregó.

“Hago el mea culpa de que muchas veces me consume la política partidista. Me consume, nos consume y no podemos seguir así. Tenemos que salir a la calle”, sumó.