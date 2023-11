Defensa de Jordhy Thompson desmiente teoría del femicidio: “Las lesiones de ella no se ven por ninguna parte”

Jordhy Thompson quedó en prisión preventiva por femicidio frustrado, luego de que su pareja lo acusara de nuevas agresiones.

El relato de Camila Sepúlveda fue tremendo. “Estoy muy afectada porque fue algo muy fuerte que nunca pensé que me iba a pasar, en donde casi me mató”, dijo en el matinal de CHV.

Y agregó que “le agradezco a Dios por estar viva, porque ayer mientras me ahogaba, yo no podía respirar y lo único que pensaba era que me iba a matar”.

Por ello, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, acusando al volante albo de los delitos de femicidio frustrado y de desacato, a la luz de los antecedentes que fueron expuestos en la audiencia.

La defensa de Jordhy Thompson

Sin embargo, tras conocerse la resolución, donde el jugador de Colo Colo deberá cumplir la medida cautelar en la cárcel Santiago 1, su defensa habló.

Y lo más llamativo es que desmintieron completamente la teoría de un posible femicidio. “Tenemos una versión distinta”, dijo a ADN el abogado José Mendoza, defensor público del futbolista.

Luego, agregó que “mi representado dice que se habría producido una discusión, de índole familiar, donde también habría sido objeto de lesiones. Y eso quedó graficado en la audiencia”.

“Ustedes pudieron apreciar que las lesiones que ella dice tener en el rostro no se veían por ninguna parte. La jueza también, cuando aprecia la fotografía, no logra precisar en que lugar se producen estas lesiones, que son dos golpes en la cara de los que, evidentemente, tiene que quedar algún registro. Y no hay registro fotográfico de eso, que dé cuenta de que existen esas lesiones”, añadió.

Y reveló que “lo otro es que el certificado de atención de urgencia tampoco refiere que tenga lesiones en el rostro, lo que obviamente le quita credibilidad al relato de la víctima”.

Por eso, el abogado señaló que presentarían un recurso de apelación, ya que para ellos se trataría de una situación de violencia intrafamiliar y no de un femicidio, como se le está imputando a Thompson.

“Creemos que esta dinámica cambia los hechos… no hay rastros ni evidencias. Lo que hay son evidencias de lesiones en el resto del cuerpo, una cercana al cuello, pero en realidad evidencias de lo que dice la víctima tampoco hay. El único correlato es el de la víctima, entonces no tenemos como corroborar que esto haya ocurrido de la forma que dice ella”, manifestó.

Incluso, indicó que “vamos a tener que cotejar si presentamos otro tipo de pericia para confirmar esta versión, y establecer las incongruencias de la víctima, en el sentido que se produce un fenómeno de retractación previo, ella está en la casa de él, y cosas que no concuerdan en el caso de un femicidio propiamente tal. Lo que nosotros planteamos derechamente es que no negamos que hubo una situación de violencia, es evidente, pero no en la forma en que se presenta”.

Junto a esto, habló del futuro de Jordhy Thompson, expresando que “esto trunca su carrera. En la forma que está decretada la medida cautelar, va a ser imposible que vuelva a realizar cualquier actividad deportiva”.