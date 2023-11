“Casi me mató”: el duro relato de la pareja de Jordhy Thompson tras episodio de violencia intrafamiliar

Tras el episodio de violencia intrafamiliar registrado durante la madrugada de este lunes y que terminó con la detención del futbolista de Colo Colo, Jordhy Thompson, la pareja y víctima de este hecho, Camila Sepúlveda, se refirió a lo sucedido.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, la joven entregó su relato de lo ocurrido, señalando que pese al tiempo que se dieron tras una primera denuncia por agresiones a principios de año, “nunca mejoró nada”.

“Estoy super mal, porque siempre fue una relación enfermiza, y me afecta mucho, porque yo siempre tuve la ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros”, partió declarando.

“Estoy muy afectada porque fue algo muy fuerte que nunca pensé que me iba a pasar, en donde casi me mató“, expresó.

En esa línea, Sepúlveda reveló que “él (Thompson) varias veces me echó del departamento, yo me llevaba todas mis cosas, él me volvía a buscar, si yo no le respondía se volvía loco, entonces es una constante manipulación”.

“Se pone violento cuando toma alcohol, sin alcohol también, pero con alcohol más”, sostuvo.

Consultada sobre si ella poseía una red de apoyo que le ayude a dejar esta relación, la víctima manifestó que “yo tengo una red de apoyo muy buena, pero es todo el cariño, el amor que yo le tengo a él, que vuelvo a caer de nuevo en sus manipulaciones, sus mentiras”.

“Le agradezco a Dios por estar viva, porque ayer mientras me ahogaba, yo no podía respirar y lo único que pensaba era que me iba a matar“, dijo.

“Yo tuve que esperar a que él se quedara dormido para poder salir del departamento, fue una desesperación terrible, nunca en mi vida me había sentido así con tanto miedo”, profundizó.

Por otro lado, dijo que con la familia del futbolista conversaron sobre estos episodios, confirmando que “todos quisimos ayudarlos“.

En la misma arista, comentó respecto a Colo Colo que “antes estaban al tanto de toda de la situación y lo estaban tratando de ayudar“.

*Si eres víctima o testigo de violencia contra la mujer, puedes denunciar en el fono 149 de Carabineros o el 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.