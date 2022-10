Daud Gazale y su peculiar defensa por supuesta estafa en rifa de su jeep: “Hablan de mala leche”

Daud Gazale fue uno de los protagonistas de un reportaje de Meganoticias donde se hablaba de las “rifas sin ley”, sorteos muy de moda en estos días.

De hecho, Naya Fácil es una de las figuras que más ha llamado la atención con este tema, ya que la influencer se encuentra realizando una tómbola para quedarse con su departamento.

Una situación que ha sido bastante cuestionada, ya que este tipo de concursos no se ampararía bajo la ley. Y, por lo mismo, el futbolista de General Velásquez se encontraría fuertemente cuestionado.

Es que el jugador promocionó en sus redes sociales una lotería donde, por 10 mil pesos, se podía adquirir un número para poder quedarse con su Jeep Wrangler. Una que nunca realizó.

La defensa de Daud Gazale

Por esto, dos de los participantes decidieron denunciarlo en el reportaje del canal privado. Y ahí acusaron que, tras dos sorteos que no se realizaron, no se les había devuelto el dinero.

Un hecho que fue abordado por el deportista en La Tercera, donde se defendió: “El sorteo tenía como primera fecha el 30 de diciembre. Se aplazó dos meses, hasta el 28 de febrero. Ahí tenía que cerrar el concurso, porque no se vendieron los 5.000 números. El auto cuesta 37 millones (sic) y el sorteo son seis más. Por eso se sacó un cálculo aproximado para recuperar el dinero. Técnicamente, al vender todos los números, se juntaban $ 50 millones, pero eso no pasó”.

Y agregó que “el 28 de febrero teníamos mil números vendidos. En ese momento había mucho participante ilusionado. Yo dije ‘voy a mandar un mail masivo, preguntando si quieren sumarse a impulsar el concurso’. El algoritmo de Instagram frena la expansión. Con el sorteo me veían 700 personas. Y antes eran ocho mil diarias. Instagram te ataja para obligarte a pagar por publicidad. Yo lo hice y no pasaba los mil. Eso perjudicó el sorteo”.

Incluso, manifestó que armó un grupo de WhatsApp para impulsar el sorteo, al que varios se unieron. “Teníamos que ganarle al algoritmo de Instagram. Probamos marzo y abril y ya a mitad de abril me di cuenta de que habíamos avanzado 200 números. Habría que estar un año y no daba. Y empiezan a hablar. Yo quise cortar el tema a fines de abril y eso es lo que hicieron mal. El tipo dijo que en diciembre había frenado todo y nada que ver”, señaló.

Gazale añadió que “les pedí a los participantes que me mandaran los datos bancarios… Se los pedí por mail. Y también el comprobante del ticket”.

La compleja devolución

Siguiendo con la devolución, Daud comentó lo dificultoso que ha resultado el proceso. “Yo tengo que abrir el mail, verificar uno por uno. Eso toma un montón de tiempo. A eso súmale a mi vida deportiva. Y mi hijo, que tiene un año seis mes, con una cardiopatía congénita que nos obliga a estar atento”.

Luego, añadió que “son 900 participantes a los que tengo que devolverles. Les he devuelto a 45 en cuatro meses. Va en orden” y que “hay mucha gente que ha querido pasarse de lista. Las devoluciones se están haciendo, lento, porque mi vida no me lo permite. No hay un equipo detrás”.

Finalmente, Daud Gazale cerró el tema diciendo a El Deportivo de La Tercera que “he tenido una vida responsable y nunca estuve en hueás. Perdí seis millones, perdí tiempo, le quité tiempo a mi familia. Acá no están hablando con una empresa. Muchos creen que es apretar un botón y listo. Y cómo si no tengo los datos. Por eso dejé un número de WhatsApp abierto. Y le he respondido a todos. No estoy estafando a nadie. Eso fue lo que más me molestó. Yo les di números de gente que ha recibido devoluciones y no los llamaron. Les di tres números al azar. Entonces, hablan de mala leche. Sirvió para ensuciar. Por ética y valores, me comunico con ellos, doy la cara. Hay dos o tres que quieren hacer ruido. Si yo hubiera querido hacer negocio, habría puesto ‘hasta que se vendan los cinco mil tickets’. Nadie establece condiciones de devolución, como lo hice yo”.