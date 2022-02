Fabián Cerda logró capturar y exponer a ladrón que se metió a robar en su casa: “Arrasó con todo”

Un complejo momento vivió Fabián Cerda, arquero de Curicó Unido, durante la noche de este lunes. El guardameta publicó en sus redes sociales al ladrón que se metió a robar en la casa del jugador, quien luego fue atrapado tras el delito.

“Este se acaba de meter a mi casa a robar. Recién. Lo pillaron los vecinos. Esta es la cara para que tengan ojo”, señaló el portero mediante un video en donde aparece el delincuente retenido en el piso y con heridas en su rostro.

Luego, Cerda mostró a través de su Instagram a personal de Carabineros revisando el estado en el cual quedó su hogar tras el delito. “Arrasó con todo”, comentó el arquero del cuadro curicano.

Además, el guardameta nacional escribió en sus historias de Instagram: “Gracias a todos los que me mandaron mensajes, por sus muestras de cariño y apoyo por lo sucedido. Gracias a Dios no se llevó nada, pero daño causado no se repara con nada. Solo quiero llorar”.

El ladrón identificado como Jorge González fue detenido y llevado a los tribunales. El Juzgado de Garantía de Curicó ordenó prisión preventiva para el delincuente, quien tiene antecedentes de condenas por delitos similares ocurridos en los años 2007 y 2016.

Revisa a continuación el video publicado por Fabián Cerda en sus redes sociales: