Jeison Chalá, el delantero ecuatoriano que busca la U: “Iría con toda la confianza del mundo”

Jeison Chalá, delantero ecuatoriano de 27 años, está en el radar de la U como uno de los refuerzos en ataque para este nuevo plantel que armará el entrenador Santiago Escobar.

El técnico de Universidad de Chile para la próxima temporada conoce al ariete. Lo dirigió en Universidad Católica de Ecuador y Chalá fue pieza clave en la ofensiva del equipo.

En conversación con ADN Deportes, el artillero se refirió a la opción de arribar a Chile para ser nuevo jugador de los azules. “Desconocía el rumor. Apenas me enteré ayer miércoles por mi hermano. Que un club como la U esté interesado en mí me motiva, me emociona y me pone muy feliz”, señaló.

“Es un club grande de Chile. Además, ahora llegó el profe Escobar que me conoce muy bien, sabe lo que yo puedo dar. Estuve con él cuatro años. Me potenció en todos los aspectos. Si se da la oportunidad de ir a la U estaría muy encantado e iría con toda la confianza del mundo”, aseguró Jeison Chalá.

Durante el 2021, el ecuatoriano estuvo en Godoy Cruz de Argentina, donde no pudo jugar por 6 meses debido a conflictos entre el elenco argentino y Universidad Católica de Ecuador. “Mi situación con Godoy Cruz lo arreglé con la dirigencia. Lo que ellos ahora buscan es un préstamo o una compra. Los montos son bajos, no son altos”, afirmó.

Por último, Chalá recordó su última experiencia en tierras chilenas, donde se convirtió en villano para el “Cacique”. “Con el profe Escobar tenemos la linda experiencia en Chile por Coda Sudamericana. Eliminamos a Colo Colo con un gol mío que quedará enmarcado por siempre. Por penales le ganamos a Colo Colo. Eso me da más ganas de ir a Chile”, concluyó.