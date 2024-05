Pedropiedra nos cuenta cómo surgió su teloneo a Los Bunkers: “Dejó a todo el mudo peinado para atrás”

El Ciudadano ADN está siempre con sus puertas abiertas, y sus antenas atentas, a las novedades de la música nacional. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con el cantautor Pedropiedra, quien nos presentó su nuevo single Tótem.

“Me encantan los álbumes. Siempre se trabajó en singles hasta que Los Beatles inventaron esto del disco con canciones hermanadas y todo, pero de repente se volvió al single como estrategia hace unos diez años atrás”, comentó el artista al inicio de la conversación sobre el adelanto de su nuevo disco, sobre el que entregó más detalles.

“Este es el tercer adelanto del disco que sale en septiembre y de aquí hasta ese mes, van a salir tres singles más”, precisó.

Lo nuevo de Pedropiedra

De acuerdo al hombre de Inteligencia Dormida, su próximo álbum se ha trabajado “con la lógica de un disco doble”.

“Va a tener cerca de 17 temas. El primer single que salió, que se llama Para Siempre Joven y es con El Macha, es una canción que había quedado fuera de un disco llamado Emanuel, que tiene 10 años ya”, aseguró.

En esa misma línea, Pedropiedra expuso que “el resto de las canciones, el grueso, son de la pandemia hacia adelante y hay un par de rescates más”. “Es supervariopinto el disco estilísticamente. Escuchamos 40 canciones demos y elegimos 20, de las que hay algunas que destacan y otras que se van poniendo fomes, lo que es señal que no deben ir en el disco”, detalló.

Las fusiones musicales

En su nuevo disco, y en otras ocasiones, Pedropiedra ha tenido la oportunidad de hacer colaboraciones. Así, por ejemplo, ha firmado canciones con El Macha, Álvaro Henríquez, Jorge González y los Hermanos Durán. “Ahora, sobre todo, es una lógica muy de mercado”, aseguró.

“Tú vas a un sello y dices ‘tengo un disco’ y te preguntan quiénes son las colaboraciones. Entonces te dicen que te consigas. Es una mezcla de placer con obligaciones, un poco”, mencionó.

Su teloneo a Los Bunkers

Pedropiedra recibió la invitación de parte de la banda penquista y no fue algo al azar. En el año 2008, el compositor tocó en uno de los shows de lanzamiento del disco Barrio Estación, precisamente en la suite que corona el final del LP con la triada El mismo lugar/Tarde/abril. “Primero estaba la invitación a tocar esta parte del disco que son tres canciones pegadas y después me dijeron, ‘oye, ¿por qué no teloneas?’”, relató.

“Estuvo buenísimo. Fue muy histórico el concierto, le fue muy bien… dejó a todo el mudo peinado para atrás”, aseguró.