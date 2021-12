Exjugador de Melipilla denunció coimas para no hablar de sus dobles contratos: “No tengo precio para venderme”

Deportes Melipilla sigue en el ojo del huracán antes las graves denuncias en su contra por actos administrativos irregulares, situación que está en audiencia del Tribunal de Disciplina de la ANFP y que podría conllevar a duras sanciones.

Once denunciantes, entre ellos Universidad de Chile, acusan a los “Potros” de haber operado con dobles contratos con los jugadores José Huentelaf y Ricardo Fuenzalida.

Precisamente, este último futbolista sacó la voz y puso sobre la mesa las gestiones ilegales que llevan a cabos los nombres que encabezan a Deportes Melipilla ante las denuncias.

“Tuve contratos negros, pero ahora, como pasó este revuelo, quise meterme y ayudar para que no vuelva a pasar más en el fútbol chileno. Carlos Encina (accionista de Melipilla) y Leonardo Zúñiga (presidente de Melipilla) se portaron muy mal”, señaló Fuenzalida en diálogo con AS.

“Yo llegué de Punta Arenas, supe cómo estaba el escándalo y no había tenido contacto hasta antes de ayer, cuando me coimearon para que me quede callado por lo que iba a decir. Pero obviamente yo no iba a traicionar mis principios. No tengo precio para venderme”, afirmó el volante, quien terminó su vínculo con los “Potros”.

Ricardo Fuenzalida aseguró que “no soy quién para juzgar. Solo pido que la ANFP, con todas las pruebas que tiene, que son contundentes, pueda tomar una decisión para que esto no vuelva a suceder en el fútbol”.

“Ahora se destapó la olla y creo que las cosas que se tienen que hacer bien y poner el castigo más duro que tengan. Si no le hacen nada, esto va a pasar por alto y ojalá Dios quiera no sea así”, sentenció el jugador.

De momento, se espera la resolución del Tribunal de Disciplina este martes o cuando corresponda, aunque cabe apuntar que esta no será la determinación final pues la resolución podrá ser apelada en la Segunda Sala del organismo.