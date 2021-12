“¿Boric o Kast?”: Nicolás Maturana reveló particular diálogo con persona que lo insultó

En el marco de las elecciones por la segunda vuelta presidencial 2021, el jugador chileno Nicolás Maturana reveló un particular diálogo en redes sociales luego de publicar historias reclamando por la falta de trasporte público este día domingo.

“Las micros están jugando a las escondidas”, escribió el volante de Cobreloa en una historia de Instagram, la cual la respondió una persona, quien encaró al propio futbolista señalándole que no tiene “ningún brillo”, que se dedique a “hacer goles” y le lanzó un insulto.

El mediocampista se tomó con humor la situación y reaccionó entre risas. “Trabajamos para eso”, comentó. Sin embargo, la conversación cambió de rumbo y el mismo seguidor que lo insultó le consultó a Nicolás Maturana si votó por “Boric o Kast”.

“Media perso. Me agarras a garabatos y ahora me preguntas”, contestó el ex Colo Colo y Universidad de Chile.

Finalmente, la persona le volvió a exigir al volante que “meta goles” y le indicó que quiere a Cobreloa en Primera División.

“Será normal esta persona que pasa de odio a amor y después vuelve el odio”, se pregunto el jugador al mostrar el diálogo.