Gustavo Quinteros dio luces de las posibles llegadas de Luis Jiménez y Ronnie Fernández

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, habló este jueves con Los Tenores de ADN para realizar un balance del año que tuvo el “Cacique”, definió lo que necesita para el 2022 y comentó los nombres que suenan para llegar al plantel albo.

El estratega confirmó que necesita un volante mixto, un extremo ofensivo y un delantero centro. Sobre este último puesto, entre los atacantes que están en carpeta se encuentran Luis Jiménez y Ronnie Fernández. El DT agregó que ambos artilleros “son jugadores que están siendo analizados. Tienen posibilidades de salir de sus clubes y podrían incorporarse”.

Colo Colo y Copa Libertadores 2022

De cara a la próxima Copa Libertadores, el técnico dejó claro qué es lo que necesita para que el “Cacique” haga un buen papel en el torneo. “Contratando tres refuerzos de nivel, Colo Colo tiene para participar de forma digna en la Copa”, aseguró.

Para Quinteros, una participación digna a nivel internacional significa “jugar de igual a igual de local y visitante, más allá del resultado, contra estos equipos fuertes y no depender de meterte atrás para tratar de empatar un partido”.

“Sabemos que debemos enfrentar a equipos muy poderosos. Los brasileños traen refuerzos de Europa. No tengo dudas que manteniendo este plantel que tenemos más tres refuerzos de jerarquía vamos a volver a pelear por el título nacional el año que viene”, sostuvo.

Balance del 2021

A lo largo del Torneo Nacional 2021, el DT del “popular” pidió refuerzos para terminar de armar el plantel y fortalecer las falencias que habían. En este escenario, señaló que “recién en la fecha 10 llegó el central que buscamos y empezamos a jugar mucho mejor. Cuando tienes un equipo completo con todos los jugadores, te da la posibilidad de que el equipo responda”.

En cuanto a todo lo que sufrió el cuadro de Macul con el coronavirus, Quinteros indicó que “el tema del covid es complicado. Influyó mucho cuando jugamos con chicos jóvenes. No pudimos competir y ahí me di cuenta que el torneo no era natural. Hubo injusticia”.

Pese a no conseguir el título con los albos y terminar en el segundo lugar, Gustavo Quinteros sentenció que “siempre dijimos que el objetivo principal era volver a poner a Colo Colo en el lugar donde está, clasificado a Copa Libertadores”.