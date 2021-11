Quinteros y el nuevo caso de covid-19 en Colo Colo: “Ya nos pasó antes y nos perjudicó muchísimo”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, habló este viernes en conferencia de prensa luego de que el club confirmara un nuevo caso positivo de covid-19 en el plantel, esto a dos días para enfrentar a Unión Española en la recta final del Torneo Nacional 2021.

El DT del “Cacique” señaló que “estamos preocupados por este tema, porque ya nos pasó antes y nos perjudicó muchísimo. No pudimos competir de forma normal para sumar puntos y hoy estar más tranquilos. Esperemos que el jugador se recupere rápido”.

“Estamos cumpliendo con todos los protocolos. Los jugadores no se cambian juntos. Están distanciados. No compartimos nada en espacios cerrados. Solamente nos juntamos en la cancha para entrenar. No debería haber ningún problema”, aseguró el técnico albo.

En este mismo punto, Quinteros expresó toda su confianza al mencionar que “la gente que vino a hacer la trazabilidad ya se dio cuenta cómo estamos cumpliendo. No tengo ningún temor de que pueda haber un contacto estrecho”.

En cuanto a este nuevo contagio en el Monumental, el estratega indicó que “lamentablemente es un virus que está en el mundo. Está afectando a toda la sociedad, en todos los ámbitos y en todos los deportes. Vamos a tener que aprender a convivir con este tema durante mucho tiempo”.

“Los jugadores tiene vida social, familia, van a sus casas, tiene contactos con mas personas, el virus está en la sociedad, no está en Colo Colo”, afirmó.

Por último, de cara al duelo de Colo Colo con Unión Española, Gustavo Quinteros agregó que “entrenamos muy bien. Recuperamos la dinámica. Estamos al 100% esperando los partidos finales. Enfocados en jugar el domingo contra un rival que juega bien. Estamos confiados”.

Colo Colo y Unión Española se verán las caras el domingo 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental. Partido válido por la fecha 33 el Torneo Nacional 2021.