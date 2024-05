“Tú estás casado y me estás exponiendo a mí...”: Adriana Barrientos confiesa que tuvo una relación con histórico goleador de la Universidad de Chile

En un reciente episodio de Zona de Estrellas, la atención se centró en la polémica entre Carla Jara, Francisco Kaminski y Camila Andrade. Durante la discusión, Adriana Barrientos sorprendió al panel al compartir una experiencia personal relacionada con los engaños en las relaciones, comparándola con la situación de Camila Andrade.

La Leona dejó a todos en el estudio impactados, ya que desclasificó y compartió detalles íntimos sobre su romance con el exgoleador de Universidad de Chile, Diego Rivarola. Esta historia la utilizó como ejemplo de cómo la tercera persona involucrada en una relación no siempre está al tanto de su papel como amante.

“Corría el año 2004 y yo trabajaba como modelo de alta costura y en uno de los desfiles habían futbolistas, me tocó desfilar con Diego Rivarola. Por supuesto me pidió el teléfono, era bien estupendo, yo tenía 24 años””, rememoró la modelo.

La modelo recordó que ella todavía no era tan conocida, recién se había iniciado en las pasares. Y que a pesar de ser ella del Colo Colo, el futbolista la invitó a verlo a un partido de su equipo. “Me pasa dos entradas, voy en compañía de alguien. Sentada en el lugar donde se sentaban todas las mujeres de futbolistas, el hombre mete un gol, se agarra de la reja y me apunta con el dedo, un gol dedicado a mí”, contó.

“El segundo gol lo mete conmigo”, añadió en tono de broma. Y luego, Adriana Barrientos lo explicó: “Porque me dice ‘te dediqué un gol, ¿vos querés ser mi polola?’, ahí fue el segundo gol. ¿Qué crees que le iba a decir yo a Diego Rivarola? Un pololeo maravilloso de cuatro meses”.

No quiso seguir siendo la amante

Sin embargo, todo cambió cuando alguien le informó a la Leona que el futbolista estaba casado en Argentina. Aunque inicialmente no le creyó, un llamado telefónico inesperado confirmó la situación. “Un día me llaman por teléfono de la casa, contesto y me dicen ‘hola, ¿tú eres Adriana?’, estás con mi marido”, expuso.

Finalmente, ante esta situación, Adriana Barrientos decidió ponerle fin a su relación con el futbolista, a pesar de que Rivarola aseguraba que realmente estaba enamorado de ella. “Tú estás casado y me estás exponiendo a mí a algo de este tipo. Agarre sus cositas y esto se terminó”, le dijo la modelo para dar por cerrado el asunto.