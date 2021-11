Una buena para San Marcos: Segunda Sala acogió orden de no innovar ante la dura sanción para el cuadro de Arica

San Marcos recibió una buena noticia en medio del difícil momento que vive en la Primera B, donde podría descender a Segunda División por secretaría debido a la mal inscripción del jugador Zederick Vega.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó acoger la orden de no innovar que solicitó el equipo de Arica ante la sanción en su contra de una resta de 23 puntos, lo cual significaría perder la categoría.

“Considerando que la orden de no innovar solicitada por el club San Marcos de Arica, a fin de que se suspenda el cumplimiento de la sanción mientras el fallo no se encuentre ejecutoriado (…) se hace lugar a lo pedido y se decreta la orden de no innovar solicitada, no pudiendo aplicarse la sanción en tanto no se encuentre ejecutoriada la sentencia que se apela”, decretó la Segunda Sala.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP citó al cuadro de Arica a una audiencia que se llevará a cabo este miércoles 24 de noviembre a las 19:00 horas, instancia en donde el conjunto ariqueño presentará su apelación.