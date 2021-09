Pablo Solari y el Superclásico: “No se ve por la estadística si se va a ganar o perder, eso se ve en la cancha”

Pablo Solari anticipó el Superclásico que este domingo paralizará al fútbol chileno. En conversación con La Tercera, el “Pibe” se mostró optimista por el nivel que podrían mostrar en Rancagua.

“En lo personal, llego bien, como todo el equipo. Se nos dieron resultados positivos y venimos con confianza. Obviamente, los clásicos son partidos aparte y diferentes, pero nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos. Nos sentimos muy bien”, argumentó el jugador de 20 años.

En ese sentido, ya está más que compenetrado en torno al historial que los pone como favoritos considerando los 8 años que lleva Colo Colo sin perder ante la U. Sin embargo, el argentino le baja el perfil a las estadísticas.

“Los clásicos son diferentes. Por más estadística que haya, cada clásico es diferente y se toma de esa manera. No se ve por la estadística si se va a ganar o perder, eso se ve en la cancha”, explicó Pablo Solari pensando en el Superclásico.

Los sueños de Pablo Solari, más allá del Superclásico

En la conversación con La Tercera, la figura del cuadro albo expuso que habrá cambios para él en Chile tras haber vivido en la Casa Alba. “Ahora que se abrieron las fronteras, voy a traer a mis papás o a mis hermanos. Hace siete meses que nos los veo. Los voy a traer, que hagan la cuarentena y que se queden acá conmigo”, contó un feliz Pablo Solari.

Con el nivel que ha mostrado, ya se habla en torno a la opción de que pueda seguir en Colo Colo más allá de fin de año, cuando expira su contrato. “Me gustaría quedarme, estoy bien acá y me siento cómodo. No sé nada de lo que va a pasar, no tengo información, pero me gustaría quedarme”, sentenció.

Tal es la felicidad del jugador con su permanencia en Chile desde año pasado que hasta no descarta la opción de nacionalizarse si suma los años necesarios. “Obviamente que tienen que pasar muchas cosas. Yo soy argentino y la prioridad la tiene Argentina, pero si un día se da la posibilidad, lo analizaría con mi familia”, cerró Pablo Solari.