Variada música nos acompaña en Mundovivo

01.- Chaltumay – Newen Afrobeat (Chile)

02.- My love is like a red red rose – Alaister Savage (Escocia)

03.- Ciatu – Oi Dipnoi (Italia)

04.- Yaninka – Oratnitza (Bulgaria)

05.- Gozar hasta que me ausente – Paloma del Cerro (Argentina)

06.- Botosutanka – Paprika Paprika (Hungría)

07.- El Baile del Koyaruna – Pascuala Ilabaca & Fauna (Chile)

08.- Pajarillo Negro – Paz Court (Chile)

09.- Mar Negro – Personal Papers (Chile)

10.- La Fuga – Pixvae (Colombia)

11.- Aonde Vai chegar – Ponto de Equilibrio (Brasil)

12.- Flames – Protoje feat. Chronixx (Francia)

13.- Arauco tiene una pena – Violeta Parra (Chile)