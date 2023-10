“El día más esperado”: Bad Bunny confirma la fecha de estreno de su nuevo disco

La espera de los fanáticos de Bad Bunny para escuchar su nuevo álbum parece estar llegando a su fin. Tras una serie de rumores, esta semana el popular artista de música urbana confirmó la fecha de su ansiado quinto trabajo de estudio.

Acorde a un adelanto publicado en su cuenta personal de Instagram, el proyecto de Benito Martínez llegará este viernes 13 de octubre. Titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana, la obra supone una continuación de aquel laureado proyecto de 2022 denominado Un verano sin ti.

“El día más esperado por muchos ya llegó”, escribió junto al registro la voz de Callaita. Un hecho concreto que circula en paralelo a otro intento previo por calmar el deseo de escuchar la novedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @badbunnypr

La semana pasada el puertorriqueño había hecho una peculiar publicación en X. En dicha red social se podía entrever al menos una cosa: el disco tendría 22 pistas. Ahora, parte de lo curioso en el nombre de todas las canciones solo se podía leer FUEGO.

1. FUEGO 2. FUEGO 3. FUEGO 4. FUEGO 5. FUEGO 6. FUEGO 7. FUEGO 8. FUEGO 9. FUEGO 10. FUEGO 11. FUEGO 12. FUEGO 13. FUEGO 14. FUEGO 15. FUEGO 16. FUEGO 17. FUEGO 18. FUEGO 19. FUEGO 20. FUEGO 21. FUEGO 22. FUEGO — B (@sanbenito) October 8, 2023

El presente de Bad Bunny

Los pasos de Bad Bunny están lejos de ser tranquilos. Recientemente el Conejo Malo se presentó en los premios Billboard Latino y desplegó temas como Moscow Mule, Titi me preguntó y Me porto bonito.

Una actuación que también fue condimentada con siete galardones en distintas categorías, pisando los talones a Peso Pluma -con ocho-, el mismo que ya fue confirmado para edición 2024 del Festival de Viña del Mar.

Nunca alejado del estudio de grabación, en el historial reciente de Martínez también aparece la colaboración con Drake For all the dogs y su sencillo lanzado en el mes de septiembre Un preview.