La férrea decisión de Mick Jagger de no dejar su enorme herencia a sus hijos: “No la necesitan”

El inquieto presente creativo del músico y líder de The Rolling Stones Mick Jagger sigue escribiendo nuevos episodios para su carrera. Claro que esta vez el octogenario artista se refirió a un aspecto paralelo a los escenarios, pero gestado sobre los mismos.

Durante la promoción del siguiente álbum en su itinerario, Hackney Diamonds, el histórico vocalista se refirió a la cuantiosa herencia que dejará y qué pasará con ella cuando ya no esté en este mundo.

Una aclaración donde dejó entrever que no tiene entre sus planes ceder ese monto a sus descendientes. “Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para poder vivir”, lanzó en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

Hipotéticamente planteó que si en algún punto próximo quisiera vender los derechos del amplio catálogo del conjunto, el dinero posiblemente iría a parar a organizaciones benéficas de la caridad. “Podría hacer algún bien en el mundo”, planteó.

La actualización de la voz de Satisfaction contempla el hecho de que actualmente tiene ocho hijos. Todo producto de cinco relaciones distintas a lo largo de las décadas. Pero también otros datos, como siempre aparecer en rankings que contemplan a los rockeros que más dinero han amasado en sus carreras.

El presente de The Rolling Stones

Por otro lado, lo nuevo de Mick Jagger y compañía llegará el 20 de octubre. Todo en un nuevo trabajo de estudio que frena la sequía creativa que habían instaurado desde el año 2005. De hecho, no hace mucho estrenaron Angry, el primer sencillo del disco.

Pero hay más. Según actualizaciones recientes, no sería del todo sorpresivo si la banda vuelve a Sudamérica con nuevos conciertos durante el año 2024. Al menos así lo planteó la prensa brasileña. “Las negociaciones están muy avanzadas”, plantearon hace algunos días. Una idea que abrió también la posibilidad de su llegada al Estadio Nacional en la misma época.