Muere el vocalista de Smash Mouth a los 56 años de edad: luchaba contra el alcoholismo

El vocalista y cofundador de la banda californiana Smash Mouth, Steve Harwell, murió a los 56 años de edad.

Robert Hayes, representante del grupo, confirmó la información a la revista Rolling Stone, asegurando que Harwell estuvo “rodeado de familiares y amigos”, y que “falleció en paz y en comodidad”.

De acuerdo a trascendidos, el cantande había comenzado un tratamiento de cuidados paliativos por una insuficiente hepática, sumado a una miocardiopatía y una encefalopatía de Wernicke.

Comentó Hayes: “Steve llevaba dos años retirado de Smash Mouth y la banda continúa de gira con el nuevo vocalista Zach Goode. Dicho esto, el legado de Steve vivirá a través de la música. Con Steve, Smash Mouth ha vendido más de 10 millones de álbumes en todo el mundo y encabezó las listas con dos sencillos número uno, cinco sencillos Top 40, tres sencillos Hot 100, cuatro álbumes Billboard 200 y una nominación al Grammy, sin mencionar los cientos de películas y colocaciones en televisión y, por supuesto, esas características musicales en Shrek”.

Nacido en enero de 1967 en Santa Clara, California, Harwell comenzó su carrera con el grupo Freedom of Speech (F. O. S.). Luego, en 1994 formó Smash Mouth, junto al baterista Kevin Coleman, el guitarrista Greg Camp y el bajista Paul de Lisle. El primer disco llegó en 1997, y el sencillo allí incluido, “Walkin’ on the Sun“, llegó al puesto número 2 en el Billboard Hot 100 y en el 1 de la lista de rock moderno.

Pero no fue hasta el año 2001 que alcanzaron el éxito global, gracias a su aparición en la película Shrek, con el sencillo “All Star” y una versión de “I’m a Believer“, original de The Monkees.

En total, fueron siete los álbumes que Smash Mouth publicó. Desde principios del milenio participaba en la investigación sobre el cáncer. Su lucha con el alcoholismo fue también una constante. Fue finalmente en 2021 que anunció su salida del grupo.