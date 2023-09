Lunay, la voz actual del reguetón mundial: “Me mantengo escuchando a los fanáticos y haciendo el bien”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Lunay, una de las principales voces del género urbano actual a raíz de su exitosa presentación en el Super Festival este domingo 3 en el Movistar Arena.

“Tengo 22 años y ver que un público te recibe como a una super estrella es como decir ‘guau, logré lo que en la escuela soñé en un pupitre’. Salí de la escuela hace 4 años, pero con un corazón lleno de mucha fe en mí y de muchos sueños”, dijo al inicio el regetonero puertorriqueño, quien luego se refirió a la popularidad que tiene su género en nuestro país.

“Chile tiene que estar presente cuando se habla de reguetón”, aseguró.

Lunay: Un estandarte del reguetón actual

Si bien uno de los estilos musicales que predomina en estos tiempos es el latin trap, artistas como el hombre de “Soltera” prefiere seguir por la senda del ritmo popularizado por íconos como Daddy Yankee.

“Me he mantenido marcando la esencia de lo que estaba escuchando. Pero tengo 22 años y muchos jóvenes que les gusta escuchar, además del reguetón, las ondas del trap, algo con otro tipo de melodías. Yo tengo que estar abierto a todo. A mí me gusta que yo me pruebo en todo y que le doy a mis fanáticos todo“, comentó el artista, quien luego habló sobre su experiencia colaborando con Daddy Yankee y Bad Bunny.

“Dios me dio la oportunidad de cantar con él en República Dominicana frente a más de 50 mil personas. Y yo recuerdo haberle dicho en la tarima, ‘esto es grande para mí’… Dentro de mí yo decía ‘algún día voy a estar con él’. Cuatro años después, tengo el tema con él número 1 en el mundo“, relató.

Reflexiones sobre las críticas al reguetón

A pesar de ser uno de los estilos musicales más populares en la actualidad, el reguetón no ha estado exento de juicios: desde que es algo nocivo por “cosificar” a la mujer hasta que fomenta la opulencia.

“En mi caso yo estoy haciendo el balance. Me gusta andar con mis cositas ligadas al género, pero me mantengo escuchando a los fanáticos y haciendo el bien“, aseguró el artista, quien también habló sobre el impacto de su carrera en su vida personal.

“Me vuelvo loco y digo ‘guau, papá Dios… lo que te pedí, se dio. Eso me motiva a no bajarle ningún día“, reflexionó.