Una cifra millonaria: en qué consiste la demanda que pone en jaque a Coldplay

Los últimos pasajes de la banda británica Coldplay no solo se han vivido sobre los escenarios del mundo. Más allá de sus presentaciones en vivo e instancias relevantes de su carrera, como la gira que los tuvo de paso por Chile en septiembre de 2022, hoy se plantan en otro frente.

El conjunto liderado por Chris Martin ahora se medirá en el terreno judicial. Esto porque se interpuso una demanda por parte de su exrepresentante. Pese a que una parte afloró hace unos cuantos días, sus principales detalles salieron a luz en las últimas horas.

Según reveló Variety, Dave Holmes, se habría separado de la banda tras estar ligado a la misma por más de 20 años. Y ahora lo que exige no es menor: busca como compensación US$ 12 millones (poco más de $1.023 millones de pesos chilenos). O

Esto último porque supuestamente Martin y compañía no cumplieron con el contrato establecido para el décimo y undécimo trabajo de estudio. Siendo así, nunca se le pagaron las comisiones correspondientes.

La disputa plantea que Dave Holmes sí participó en la logística de cara a las nuevas creaciones musicales. Una serie de proyectos inéditos que fueron pagados por adelantado a la banda, con montos por US$ 44 millones y US$ 38 millones. Pero que no se tradujeron en una suma equitativa para el representante.

Desde ya, el abogado del exmanager, Phil Sherrell, apuntó a que gracias a este Coldplay se convirtió en “una de las bandas más exitosas de la historia de la música”. Una disputa que dejó ver otros roces como le negaron una extensión de contrato.

La réplica de la banda

La respuesta inicial de los creadores de Viva la vida, fue amenazar con una “contrademanda significativa”. Pero también un portavoz de los músicos fue enfático. “El contrato expiró a finales de 2022, momento en el que decidieron no iniciar uno nuevo”.

“Ahora el tema está en manos de los abogados de Coldplay y las reclamaciones están siendo disputadas enérgicamente”, señaló.