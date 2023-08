Mini especial de sonidos de África en Mundovivo

01.- The Road is Long – Helsinki Cotonou Ensemble (Finlandia)

02.- Baranin / Denko – Cantos del Baobab (Chile)

03.- Gyae Su – Pat Thomas & Kwashibu Area Band (Ghana)

04.- Degg Gui – Cheikh Lô feat. Flavia Coelho (Senegal, Brasil)

05.- Mardi Gras – Pierre Kwenders feat. Jacobus (Congo)

06.- Come by the Hills – Andy Lamy (Escocia)

07.- Somos Sur – Ana Tijoux feat. Shadia Mansour (Chile, Palestina)

08.- Gyimesi Kárszilamasz – Agi Herczku & Band (Hungría)

09.- Pawol Jatibwa – Chouk Bwa (Haití)

10.- Nemidoonem – Fora Bandit (Turquía)

11.- Rangamati – Tritha Electric (India)

12.- Habib Gailbi – A-Wa (Yemen)

13.- Para Jugar – Entrama (Chile)