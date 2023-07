“Jamás pensé llegar a donde estoy”: así fue la última entrevista de Cecilia, la incomparable

Llora la música chilena. Este martes 25 de julio se confirmó la muerte de la artista nacional Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levi​, ​​ más conocida como “Cecilia la Incomparable”, a la edad de 79 años.

Por ello, diversas figuras de la música y el espectáculo despidieron a la intérprete, dejando mensajes como “Buen viaje, Maestra“, “Única. Incomparable. Eterna” o “Serás el soundtrack de mi vida“.

Última entrevista

En el mes de mayo, la cantante fue entrevistada por ADN, protagonizando el segundo episodio de “Audiografía”, de la periodista Verónica Villalobos.

Ahí, la cantante entregó detalles sobre diversos temas, como su trayectoria, su pensamiento y su paso por la cárcel, la que fue calificada como la “única mancha” en su carrera.

“Las melodías y letras que me llegaban, las hice“, parte señalando Cecilia, agregando que “jamás pensé llegar a donde estoy“.

Además, contó su experiencia en el Festival de Viña del Mar, donde en el año 1965 compitió en el certamen, revelando además que se le recomendó en dicha oportunidad no hacer su característico “beso de taquito”.

“Es un beso que me caracteriza, y jamás pensé que iba a llamar la atención“, aseguró.

También comentó su paso por la cárcel en los años 80, declarando que “es algo que no voy a poder perdonar jamás“.

“Yo compuse Jauría de Mujeres en la cárcel, porque me inspiré en eso. No hay minuto que no sea desagradable, uno trata de hacer distintas cosas, pero es difícil“, profundizó.