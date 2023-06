Orgullo en tu ADN: Javiera Mena y Noah Blanco, una reflexión de música y diversidad

En el marco de la conmemoración del Mes del Orgullo durante junio, ADN reunió a dos exponentes de la escena musical chilena: Javiera Mena y Noah Blanco.

Los artistas, referentes y activistas por los derechos de las personas de las diversidades sexogenéricas, se conocieron por primera vez a causa del especial Orgullo en tu ADN, espacio dedicado a reflexionar sobre la realidad de la comunidad LGBT+ en Chile y en este caso, de música.

“Se hizo parte de mí”

“No sé si estaba destinado a ser músico, pero encontré un lugar para poder expresarme poéticamente, para poder decir las cosas que estaban acá (apunta al pecho)”, reconoció Noah Blanco, primera persona del país en pedir y completar el trámite de cambio de nombre y sexo registral en 2019 y que el 2022 lanzó su álbum debut NENE.

“A veces solo quería escribir una letra que yo no más entendiese, no estaba buscando una recompensa o una retribución y eso me hizo quedarme en la música, haber descubierto esa sensación: no hacerlo un trabajo, sino que se hizo parte de mí”, agregó el cantante.

Bajo ese escenario, el uruguayo radicado en Chile a corta edad, mostró su emoción por conocer a Javiera Mena, de quién reconoció ser fan —o menísimo— hace muchos años.

“Es bacán conocerte, es un hito para mí, porque soy real fan”, le dijo directamente el cantante a la chilena, a lo que Javiera Mena contestó: “Es un honor para mí (…) es bonito que tu arte envejezca bien, que madure, significa que estuviste haciendo las cosas con un interés genuino. Es mejor que un premio que hayan nuevas generaciones que sigan valorando tu música”.

“Estoy maldito”

Y es que la música, tanto para cantantes como oyentes, es un refugio que ayuda a las personas sentirse ellas mismas o así lo expusieron los cantantes.

“Yo siempre, de chico, supe que era homosexual, pero pensaba que era la única persona del mundo y que me habían hecho una maldición gitana, porque hay gitanos en mi familia para atrás y dije: estoy maldito”, afirmó Blanco.

“Pero un sábado mis papás salieron a carretiar, y aparece en MTV el video de las t.A.T.u., debo haber tenido 6 o 7 años, mirando agazapado esperando que mis papás no llegaran y yo ¿se van a besar? y se besaron. Mi mundo se abrió y empecé a buscar más referentes”, agregó

En tanto, si bien Javiera Mena lamentó no haber crecido “viendo muchos referentes de música pop lésbico”, recordó la imagen de un artista que la ayudó a normalizar la realidad LGBT+.

“Me ayudó Boy George. En mi casa había una chica trans que se vestía de Boy George y que era la peluquera del barrio, la Paula Andrea. Esas cosas me pegaron mucho más que La Ley, que ver cosas en las noticias, el verlo como normal, esas cosas como de barrios son las que más pegan”, relató la intérprete de Espada.

Música y comunidad

En la misma línea, resaltando lo importante que puede llegar a ser la música en la aceptación personal y social, Noah Blanco recordó una importante vivencia que lo vincula a Mena.

“Cuando llegué a un liceo nuevo —en Antofagasta—me fueron a buscar como las lesbianas del colegio a la puerta y me empecé a juntar con las chiquillas y en ese primer recreo, pum, Javiera Mena”, sostuvo.

“Yo ya te venia escuchándola pero para dentro, se me notaba mucho la lesbiandad y todavía no podía salir del clóset, pero cuando la comunidad me encontró a mí, encontré esa referencia en tu música”, complementó Blanco, a lo que Javiera sumó: “(Yo) era como tu Paula Andrea”.

A lo anterior, Noah continuó: “La música en ese momento fue superimportante para juntarnos como comunidad, fue un instrumento superpotente para identificarse con el otro y decir: estoy acá, yo también escucho esta música homosexual”.

“No voy a mentir”

Bajo ese contexto, Mena se refirió a cómo llegó a convertirse en un referente para miles de jóvenes LGBT+ en Chile y sinceró: “Mi ímpetu era solamente ser honesta, porque en las entrevista era ‘tienes pololo’ y yo dije: no voy a mentir, tengo polola. Ahí empezó todo el camino activista sin yo quererlo”.

“Todas mis canciones son románticas y yo hablo del amor entre chicas, porque es lo que me compete y nace de algo genuino y se transformó en una linda bandera, yo estoy feliz. Me he topado con testimonios de gente que te nutre para componer también, y es más sufrido, el real romanticismo puede ser esto, porque es el más prohibido”, indicó la cantante radicada en España

Tocando la misma arista, Noah manifestó: “La música es una extensión de nuestra identidad y lo más bonito, por lo menos de mi lugar, es que he podido entregar educación y entregar como tres libros de género en un show”.

Es más, Blanco fue más allá y afirmó tajante que su música le hace entender “a este sistema que me deje ser yo”. “Es utilizar esto como mi máxima herramienta de defensa y de ataque”, cerró.