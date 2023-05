Alejandro Fernández lanza nuevo sencillo y anuncia emocionante gira mundial

Alejandro Fernández anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo No Es Que Me Quiera Ir, una balada-ranchera que narra la historia de un hombre con el corazón roto que debe aprender a dejar ir un amor no correspondido.

Pero esa no es la única noticia del artista, ya que este sábado 20 de mayo realizará un show histórico en la Monumental Plaza de Toros México, que será trasmitido en vivo por STAR+. Su concierto será un evento bastante especial, puesto que hace casi 40 años, su padre Vicente Fernández se presentó en el mismo recinto.

Después de esta presentación, Alejandro comenzará su tour “Amor y Patria”, que incluirá su regreso a España después de más de 5 años. Los fans podrán disfrutar de una producción sin precedentes y revivir los grandes éxitos del artista; como Me Dediqué a Perderte y Como Quien Pierde Una Estrella.

El tour “Amor y Patria” también llegará a los Estados Unidos en septiembre, en conmemoración de las fiestas patrias. El recorrido de 22 fechas incluirá ciudades como Sacramento, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Chicago, Toronto y Oklahoma. En la mayoría de estos shows, Alejandro Fernández será acompañado por su hijo, Alex, continuando así la tradición familiar.

Su compromiso filántropo

Además de su carrera musical, Alejandro Fernández ha demostrado su compromiso para ayudar a la sociedad a través de obras caritativas.

Recientemente, inauguró una escuela musical en Guadalajara, su ciudad natal. Este centro, que fue bautizado con el nombre del artista, fue inaugurado el pasado 11 de mayo, recibiendo a 150 menores cuya edad oscila entre los 6 y 16 años, quienes se convirtieron en la primera generación de futuros músicos auspiciados por la Fundación Alejandro Fernández (FAF).

Fernández también donará parte de las ganancias de su próximo tour en los Estados Unidos a la asociación Amigos del National Museum of the American Latino. Esta organización busca resaltar la historia de la migración latina en los Estados Unidos a través de una exhibición permanente en Washington, DC.

Además, en 2021 Alejandro Fernández recaudó más de $100,000 dólares para “Families Belong Together”, una organización que busca reunir a padres e hijos separados en la frontera México-Estados Unidos.