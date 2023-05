¿Adiós a The Weeknd? Abel Tesfaye retira su nombre artístico de las redes sociales

Después de declarar sus intenciones de “matar a The Weeknd”, el cantante Abel Tesfaye oficialmente actualizó sus cuentas en redes sociales para mostrar su nombre de nacimiento en lugar de su nombre artístico.

El cantante declaró en una entrevista a W Magazine que quiere dejar de usar el alter ego con el que alcanzó la fama mundial.

“Ahora mismo estoy atravesando un camino catártico“, dijo.

“Estoy llegando un momento y un lugar en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de The Weeknd. Seguiré haciendo música, quizá como Abel, quizá como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente, estoy intentando mudar esa piel y renacer”, señaló.

“El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente mi último hurra como The Weeknd. Es algo que tengo que hacer. Como The Weeknd, ya he dicho todo lo que podía decir“.

El cantante más popular del planeta

En marzo, Guinness World Records (GWR) declaró que The Weeknd es el músico más popular del mundo en términos estadísticos.

A sus 33 años, Tesfaye rompió dos nuevos récords Guinness: tiene el mayor número de oyentes mensuales en Spotify, con 111,4 millones registrados hasta el 20 de marzo; y es el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.

Parte del aumento en su audiencia se atribuye al éxito viral del remix de su canción Die for You con Ariana Grande en TikTok. Esta canción llegó al número uno en la lista Billboard Hot 100, la séptima vez que el artista alcanza el primer lugar en dicha lista.

Die for You fue originalmente lanzada en 2016 como parte de su álbum Starboy.