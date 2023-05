Shakira sorprende con nueva canción dedicada a sus hijos: ¿Hay mención a Piqué?

Este viernes la cantante colombiana, Shakira, estrenó una nueva canción: Acróstico. La propuesta musical está dedicada a los hijos de la cantante, Sasha y Milan.

En detalle, la letra de este nuevo tema presenta una visión optimista sobre el futuro, dejando atrás las polémicas de sus previos lanzamientos, en donde la artista arremetió con todo contra su expareja, Gerard Piqué, con quien tuvo una comentada separación debido a una infidelidad del exfutbolista.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos”, dice Shakira en Acróstico.

En esa línea, esta nueva canción de la intérprete, haciéndole honor al título del registro, arma cada verso del tema, con las letras de Sasha y Milan.

¿Romance a la vista?

En tanto, Shakira previo a este nuevo lanzamiento, ha hecho noticia, ya que medios internacionales apuntan que la artista estaría sosteniendo una relación con un reconocido conductor de la Fórmula 1.

En concreto, se trata de Lewis Hamilton con quien la colombiana fue vista disfrutando de un paseo en barco, días después de haber sido fotografiados juntos en un elegante restaurante en Miami.