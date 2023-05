Taylor Swift anuncia que lanzará la reedición de “Speak Now”, su álbum de 2010

Taylor Swift reveló cuál será el próximo de sus álbums que tendrá una “Taylor’s Version”, después de los lanzamientos de Fearless y Red. Se trata de Speak Now, el tercer álbum de su discografía que se estrenó en 2010.

Swift hizo el anuncio durante su concierto en el Nissan Stadium de Nashville, su ciudad natal. Cabe destacar que Swift tiene como meta volver a grabar su discografía completa, después de que su disquera vendiera su catálogo sin su autorización.

Unos 10 minutos después de hacer el anuncio, publicó en sus cuentas sociales. “Me llena de tanto orgullo y alegría anunciar que mi versión de Speak Now saldrá el 7 de julio (justo a tiempo para el 9 de julio, iykyk)”, escribió. El 9 de julio es una referencia a la canción Last Kiss y se cree que es una fecha de 2008 en la que ella fue a Texas a visitar a su entonces novio Joe Jonas.

It fills me with such pride and joy to announce that my version of Speak Now will be out July 7 (just in time for July 9th, iykyk 😆) I first made Speak Now, completely self-written, between the ages of 18 and 20. The songs that came from this time in my life were marked by their… pic.twitter.com/oa0Vs5kszr

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 6, 2023