“Es volver al jardín propio”: Natalia Lafourcade presenta en Chile “De todas las flores”

La cantante mexicana, Natalia Lafourcade, se encuentra en Chile presentando su primer libro De todas las flores, texto en el que invita a viajar a través de su universo creativo y musical, mostrando la historia detrás de la creación de su proyecto discográfico homónimo de 2022.

Debido a esto, este viernes, Ciudadano ADN conversó con la artista, quien expresó que con esta nueva propuesta discográfica volvió a centrarse en ella.

“Me gusta el nombre De todas las flores, porque tiene que ver con volver al jardín propio, al jardín interior, que en mi caso tenía mucho tiempo de no volver a hacer un disco totalmente inédito, entonces para mí se sintió tal cual como volver a visitar un campo y con las llaves de puertas, empezar a abrir y ver qué había ahí adentro, y son canciones que enmarcan una etapa de mi vida”, expresó la intérprete.

“Se vuelve muy autobiográfico, muy sentido, muy personal, muy desnudo y muy contenta, porque lo pude grabar, hace mucho que quería grabar un disco en cinta, todo análogo”, agregó la artista mexicana.

Abriendo el diario

En esa línea, Natalia Lafourcade puntualizó que el proceso de crear canciones de alguna manera es un ejercicio de abrir su diario: “Es una forma de desahogarme y también se generan síntesis de momentos de la vida, se enmarcan épocas”.

“Con el tiempo me he dado cuenta de que la música es muy mi camino y muy mi quehacer en esta vida. Me doy cuenta que eso me permite conectar con la gente, conectar con mi público, que existe una complicidad, y mi música, mis canciones, en un momento ya no son más mías, se vuelven la música de otras personas”, complementó la cantante.

Un proceso “muy necesario”

Respecto a que la llevó a realizar De todas las flores de manera analógica y con la publicación posterior de un libro, Natalia Lafourcade afirmó que para ella era algo “muy necesario”.

“Venía de hacer muchos proyectos donde colaboraba, siempre colaboro con muchas personas, pero en esos proyectos sí que haya un poco la dinámica en donde el estudio era como una fiesta (….) de repente muchas personas en el estudio (…) entonces mucha información, mucho ruido, pero en esta ocasión, al yo ver que las canciones eran tan personales, dije: creo que me toca revisitar otra vez mis espacios, la intimidad, el silencio del estudio, como ese espacio tan único y nuestro”.

Bajo ese contexto, y entendiendo lo personal de este nuevo disco, la intérprete de Hasta la raíz señaló: “En verdad que uno se siente desnudo desde el momento en el que ya estás en el estudio de grabación con el micrófono enfrente siempre, el micrófono es un espejo y proyecta muchísimo el alma, el corazón”.

Finalmente, respecto a su show en el Movistar Arena de este 16 de agosto, Natalia Lafourcade expresó: “Es un lugar enorme y pues me siento muy agradecida, especialmente con la gente, porque esto se hace realidad por ellos, por supuesto por la música, por el trabajo que se hace, pero la gente dice ‘sí queremos ir” y eso es maravilloso”.

