Ed Sheeran confiesa que no sabe leer música a raíz de una demanda de plagio

Ed Sheeran compareció hoy ante la corte en Nueva York, luego de que se le acusara de plagiarLet’s Get It On de Marvin Gaye para crear su hitazo global, Thinking Out Loud.

Durante su testimonio, el músico británico tuvo que explicar su método de composición, afirmando que se basa en la fonética y que no usa partituras o teoría musical para crear sus canciones. De hecho, el cantante confesó que no sabe leer partituras.

“No puedo leer música. No estoy entrenado clásicamente en nada”, reconoció el intérprete.

El cantante dijo que componer era una “segunda naturaleza” para él y que podría escribir de 9 a 10 canciones al día. Sheeran declaró que no era el guitarrista más talentoso, pero que su habilidad para componer canciones se debía a su amor por la música y su pasión por crear.

Acusado de plagio

Para probar que él no plagió la canción, Ed Sheeran tocó la guitarra y se puso a cantar en plena declaración, para mostrar cómo creó el tema ganador del Grammy.

La demanda contra el cantante afirma que plagió Let’s Get It On de Marvin Gaye para crear Thinking Out Loud. Cabe señalar que, aunque las canciones tienen la misma progresión de acordes, estos no pueden registrarse bajo copyright, siendo un punto a favor del británico.

Sin embargo, se acusa que este reconoció haber plagiado la canción cuando interpretó ambas al mismo tiempo. Sin embargo, Ed Sheeran salió a explicar sus razones detrás de esto.